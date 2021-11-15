Врач предупредила об опасности комбинации вакцин от гриппа и коронавируса

Комбинировать вакцины от гриппа и коронавируса опасно, так как прививка от COVID часто сопровождается негативными побочными эффектами. Глава лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского Елена Бурцева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» посоветовала делать перерыв в две недели между вакцинами.

На прививку от гриппа крайне редко бывают реакции, а на вакцину от COVID-19 — очень часто. Это и температура, и слабость, поэтому я за то, чтобы разделять прививки. До недавнего времени была рекомендация Минздрава делать эти прививки с интервалом в месяц. Я думаю, что можно сократить перерыв до двух недель, — заверила Бурцева.

По её словам, нет какой-либо конкретной категории людей, которым было бы разрешено делать обе прививки одновременно. Бурцева подчеркнула, что если человек хорошо себя чувствует и уверен в себе, то ему можно привиться двумя вакцинами сразу. Однако если были какие-то осложнения, то лучше повременить, заверила эпидемиолог.

Ранее вирусолог Сергей Нетёсов заявил, что одна вакцина может увеличить эффективность другой, однако чтобы это доказать, нужно провести необходимые эксперименты. О том, что сочетание вакцин от коронавируса и гриппа может усиливать их эффект, рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко. Он порекомендовал прививаться ими одновременно за один визит к врачу. Также Мурашко призвал россиян не затягивать с вакцинацией и предупредил, что в противном случае не удастся избежать введения новых ограничительных мер.