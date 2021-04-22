Врач предупредила о риске заражения COVID-19 в майские праздники

https://static.news.ru/photo/1832c36e-a37a-11eb-b7fa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продление майских праздников чревато ростом заболеваемости COVID-19. Риск заражения возрастает во время семейных застолий и пикников. Об этом рассказала в эфире «Радио 1» врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова.

Майские праздники — это всегда встречи с родственниками, друзьями, шашлыки, большие компании. Соответственно, если в компании попадается носитель вируса, кто-то, болеющий бессимптомно, а таких немало, это приводит к распространению заболеваний, — пояснила она.

Белякова провела параллель с новогодними каникулами. По её словам, тогда длинные выходные способствовали ухудшению эпидемиологической ситуации, поэтому можно предполагать повторение ситуации в мае.

Ранее сообщалось, что в Минтруде рассматривают возможность продления майских праздников, но конкретного решения по данному вопросу пока нет. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил увеличить число выходных на постоянной основе, сократив новогодние каникулы.

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов усомнился в том, что кабмин примет положительное решение. По его словам, это сопряжено с изменениями, на которые правительство не пойдёт.