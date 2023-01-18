Врач предупредила о риске получить инфаркт во время крещенских купаний

Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала NEWS.ru, что крещенские купания повышают риск получения инфаркта. По ее словам, погружение в холодную воду вызывает выброс большого количества адреналина, что может быть опасно для незакаленного организма.

Тут надо понимать, что при погружении в прорубь в кровь начинает выплескиваться большое количество адреналина. А он, в свою очередь, вызывает увеличение частоты сердечных сокращений, а также повышает давление. Это и является основной причиной сердечных приступов во время крещенских купаний, — сказала Ярцева.

Врач настоятельно не рекомендовала окунаться без предварительного закаливания и консультации с врачом.

Особенно это касается граждан старше 45 лет, — сказала терапевт.

Ранее врач-терапевт и кардиолог Филипп Кузьменко рассказал, кому окунаться на Крещение можно. По его словам, купаться в проруби можно только здоровым людям, которые заранее, желательно за несколько месяцев, готовились к погружению в холодную воду.