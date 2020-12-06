Врач предупредила о пожизненных осложнениях после заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c0d63742-37ca-11eb-8fef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пациенты, победившие COVID-19, могут ещё долгое время лечиться от побочных эффектов. Об этом заявила американский вирусолог Дэна Грейсон.

Особую тревогу врач выразила по поводу здоровья мужчин, потому что одним из негативных последствий коронавируса, по её словам, может являться ректальная дисфункция.

Даже переболев, пациент не будет в безопасности. Вирус вызывает потенциально пожизненные осложнения, — цитирует эксперта телеканал NBC Chicago.

Ранее врач-вакцинолог и инфекционист Евгений Тимаков предупредил о коварной особенности коронавируса. Он настолько снижает иммунитет лёгких, что нередко у людей возникают осложнения в виде бактериальных пневмоний, которые очень тяжело поддаются лечению. Дело в том, что носителем пневмококковой инфекции является каждый второй взрослый человек. Однако в обычном состоянии возбудители не проявляют себя, а COVID-19 запускает этот процесс.

Между тем доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала о трёх «суперпродуктах», которые помогают избежать осложнений при заражении коронавирусом. По её словам, COVID-19 может протекать тяжелее у людей с нехваткой витамина D, селена и цинка. Среди продуктов, особенно богатых этими микроэлементами, Малышева выделила три.

Также врач сообщила о способностях чёрного перца противостоять коронавирусной инфекции. По её словам, перец содержит в своём составе пиперин, который способен блокировать действие частиц COVID-19, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека. В частности, пиперин взаимодействует с белком S — «короной» вируса, в результате чего он перестаёт функционировать, писал NEWS.ru.