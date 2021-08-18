Врач предупредила о последствиях злоупотребления минералкой

Если пить минеральную воду в больших количествах, то можно заработать себе ряд проблем со здоровьем. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.
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При этом столовую минералку можно пить в свободном режиме, но не более полулитра в день. По словам Кругловой, минеральная вода противопоказана при обострении хронических заболеваний пищеварительного тракта, при желчнокаменной болезни, нарушении работы почек и сердечно-сосудистых заболеваниях.
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