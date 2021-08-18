Врач предупредила о последствиях злоупотребления минералкой

Если пить минеральную воду в больших количествах, то можно заработать себе ряд проблем со здоровьем. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

Специалист отметила , что очень важно разделять минеральную воду на лечебную и столовую. Лечебную воду назначает врач конкретно под какое-то заболевание. У неё есть определённый режим употребления. Как правило, такой воды можно выпивать не более 200 мл в сутки.

При этом столовую минералку можно пить в свободном режиме, но не более полулитра в день. По словам Кругловой, минеральная вода противопоказана при обострении хронических заболеваний пищеварительного тракта, при желчнокаменной болезни, нарушении работы почек и сердечно-сосудистых заболеваниях.

Ранее эксперт рассказал, как правильно пить лечебную воду.