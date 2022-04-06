Врач предупредила о необратимых нарушениях памяти после коронавируса

Нарушения памяти после коронавируса в ряде случаев могут быть очень длительными, а иногда и необратимыми, рассказала «Известиям» сотрудник научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, терапевт Дарья Хавкина. По её словам, при тяжелом течении заболевания с поздним началом лечения или при неправильной терапии нехватка кислорода и недостаточность кровоснабжения могут привести к тяжёлому поражению мозга.

У пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной системы нарушения памяти на фоне инфекций <…> часто прогрессируют, могут становиться необратимыми, — сообщила она.

Хавкина отметила, что наиболее выраженные нарушения фиксируются у пожилых людей без иммунитета против COVID-19, страдающих гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью и сахарным диабетом II типа. Высок риск при несвоевременной и неправильной терапии, в том числе и в молодом возрасте. В то же время сейчас нарушения когнитивных функций после коронавируса встречаются реже, чем в начале пандемии, что связано с вакцинацией и совершенствованием схем лечения.

В свою очередь, заместитель директора института имени Габричевского доктор медицинских наук Татьяна Руженцова пояснила, что коронавирус способен фиксироваться на внутренней стенке сосудов и вызывать их повреждение. Это сопровождается образованием тромбов и сокращением количества поступающих к тканям питательных веществ и кислорода, что и является причиной длительного нарушения памяти. Она подчеркнула, что при устойчивом снижении памяти следует обратиться к врачу.

Ранее доктор биологических наук Пётр Чумаков предположил, что наблюдающийся спад заболеваемости COVID-19 в России продолжится, а в будущем люди даже не будут обращать внимание на вспышки коронавируса. В то же время, по его словам, новая вспышка возможна через два-три месяца, когда будет циркулировать другой штамм, а коллективный иммунитет ослабнет.