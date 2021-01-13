Врач предупредил об опасных последствиях депрессии после коронавируса

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Депрессия, которая возникает у некоторых переболевших COVID-19, объясняется переживанием утраты, потому что при коронавирусе человек теряет, например, обоняние и двигательную активность. Об этом заявил психотерапевт и кандидат медицинских наук Антон Ежов.

Для депрессивного восприятия реальности характерна фиксация на том, чего нет, а также игнорирование того, что есть. Состояние от этого значительно ухудшается. Поэтому в качестве опорного момента я рекомендовал бы обращать внимание на то, что есть. Какие-то ресурсы находить во внешнем мире и в себе — то, на что можно опираться, — рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» эксперт.

Он добавил, что в случае если эмоциональное состояние выходит за рамки, рекомендуется обратиться к специалисту и получить необходимое лечение. Игнорирование депрессии может привести к опасным последствиям, предупредил Ежов.

Ранее медик и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что коронавирусная инфекция у некоторых заболевших сопровождается депрессией. Специалист в своём Telegram-канале процитировал вопрос подписчика, который поинтересовался, «неужели этот вирус не только лёгкие, но и мозги разрушает». По словам подписчика, он часто встречает новости о том, что инфицированные вредят себе или нападают на врачей. Медик отметил, что это явление объясняется двумя механизмами. Первый — непосредственное влияние вируса на ткани головного мозга.

Проявления депрессии усиливаются общей слабостью и дефицитом кислорода, характерными для COVID-19, отметил специалист, писал NEWS.ru.