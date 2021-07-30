Врач предупредил об опасных болезнях¸ маскирующихся под ОРЗ

Гепатолог, доцент кафедры хирургии РНИМУ им. Н.И.Пирогова, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов объяснил, как гепатит может маскироваться под разные болезни.

Опасность вирусного гепатита C в том, что он чаще всего протекает бессимптомно, в безжелтушной форме. Он может протекать под маской обычного ОРЗ, — заявил в беседе с URA.RU Дмитрий Монахов.

И если пациент не обследуется, пояснил доктор, он может через несколько лет узнать, что у него довольно тяжёлое поражение печени. Поэтому гепатит C часто называют ласковым убийцей, объяснил специалист.

Как заявил доктор, опасность вирусных гепатитов В, С и D заключается в том, что они чаще всего переходят в хроническую форму. Этот вирус переходит в цирроз печени, а дальше болезнь может развиться и перейти в рак печени.

Ранее сообщалось, что сонливость в дневное время может указывать на проблемы с печенью. Об этом сообщил в интервью Пятому каналу врач — хирург-гепатолог кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов.