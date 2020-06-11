Врач предупредил об опасностях неправильного отдыха на пляже

https://static.news.ru/photo/666ac856-ac72-11ea-bc16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кандидат медицинских наук, отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, как отдыхать на пляже без последствий для здоровья.

Он сообщил, что для качественного и здорового отдыха важно учитывать местность, где расположен пляж, время отдыха, а также наличие некоторых заболеваний у отдыхающего.

Оптимальное время нахождения на пляже — это с 8:00 до 12:30 и с 16:30 до 19:00, а продолжительность нахождения в воде для взрослого — это 10–15 минут, 20 минут максимум, — привели слова врача в ТАСС.

Владимир Зайцев пояснил, что долгое пребывание в воде грозит фарингитом, отитом, ринитом и другими заболеваниями, а длительное пребывание на солнце, особенно в активные часы, может привести к обгоранию кожи и перегреву тела.

Для отдыха лучше выбирать пляж с галькой, так как на других пляжах присутствует песчаная взвесь, которая может попасть в нос, глотку и сохраняться в околоносовых пазухах долгое время. Также отоларинголог советует предпочесть водоёмы с пресной водой, так как солёная вода может пересушить слизистую и привести к субатрофическому и атрофическому риниту, фарингиту, а попадание такой воды в уши грозит воспалением слуховой трубки, евстахиитом и тубоотитом.

В полости носа есть мукоцилиарный клиренс, ворсинки в определённой концентрации выгребают слизь. Когда слизистая носа пересушена, ворсинки не работают, — пояснил врач.

Чтобы избежать пересушивания слизистой, врач порекомендовал после каждого купания промывать нос, рот и горло чистой водой.

Владимир Зайцев посоветовал быть особенно осторожными на пляжном отдыхе людям с «ухом пловца» и страдающим от серных пробок.

Любая вода, попадая в ухо, тут же провоцирует резкую вспышку воспаления и резкий отит. Если есть серная пробка, то, скорее всего, сера может разбухнуть и спровоцировать отит и заложенность уха, — пояснил врач.

Ранее NEWS.ru писал, что крымские власти поручили подготовить до 1 июля пляжи региона к приёму отдыхающих. По словам главы Минкурортов республики Вадима Волченко, к началу июля должны быть проведены все необходимые для приёма туристов работы.