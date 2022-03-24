Врач предупредил об опасности весенней передозировки витаминами

С приёмом витаминов во время весеннего авитаминоза можно переборщить, вплоть до серьёзного вреда здоровью. Об этом заявил врач общей практики Михаил Коновалов в интервью Царьграду. Прежде, чем начать приём биологически активных веществ, специалист рекомендует проконсультироваться с врачом, который поможет правильно подобрать те или иные витамины и их дозировку. В противном случае могут быть неблагоприятные последствия, предупредил Коновалов.

При передозировке витамина А симптомы бывают такими: появится боль в животе, выпадут волосы. У детей может повышаться температура, - сказал врач.

Специалист добавил, что передозировка витамином D может вызвать запор, аритмию и нарушение работы почек. Излишки витамина E приведут к нарушению зрения, а витамина К могут грозить даже анафилактическим шоком. «Главное знать меру и не пытаться нагружать организм большими дозами препаратов», - заключил Коновалов.

Привести к проблемам со здоровьем может и частый приём обезболивающих. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Татьяна Романенко. Причем проблемы могут быть разные - от осложнений заболеваний сердечно-сосудистой системы до почечной и печёночной недостаточности. Также, по словам специалиста, действие болеутоляющих часто может скрывать серьёзные заболевания, требующие немедленного лечения.