Врач предупредил об опасности россиян, переболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9bcbeb16-40c8-11eb-87e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что выздоровление после коронавирусной инфекции в некоторых случаях может сопровождаться появлением постковидного синдрома. По его словам, с этим сталкивается каждый пятый выздоровевший.

Симптомами такого синдрома являются общая слабость, проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, обострение хронических заболеваний. Не исключены общие мышечные и головные боли, пояснил Крючков в беседе с радио Sputnik.

Чем человек более пожилой, чем он изначально имеет больше хронических заболеваний, тем больше вероятность, что определённые нарушения у него сохранятся, — отметил врач.

Он добавил, что чётко определять как последствия коронавируса можно только некоторые проявления постковидного синдрома. При этом проблемы со здоровьем у выздоровевшего после COVID-19 человека могут приобрести субхронический или хронический характер, подчеркнул Крючков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что авторитетные американский журнал Science опубликовал список важнейших научных достижений 2020 года. По версии журнала, создание вакцин от коронавируса, в частности российского препарата «Спутник V», признано главным научным прорывом года. По словам главного редактора издания Голдена Торпа, только в последние недели стало понятно, что это высокоэффективные вакцины.