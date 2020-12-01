Врач предупредил об опасности навсегда потерять обоняние из-за COVID-19

Обоняние после излечения от коронавируса будет восстанавливаться постепенно, но есть опасность потерять его навсегда. Об этом рассказал заведующий отделением сомнологии в исследовательском Центре оториноларингологии медико-биологического агентства Александр Мельников.
Обоняние, по словам врача, у каждого человека восстанавливается по-разному — от одного-двух до четырёх-пяти дней. Но при этом вполне может быть, что оно не восстановится никогда, это следствие поражения вирусом нервной системы. Центр, отвечающий за восприятие запахов, находится именно там,
О потере способности чувствовать вкусы и запахи несколькими днями ранее говорила и замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По словам эксперта, этот симптом наблюдается в 87% случаев заражения. При этом у женщин он встречается гораздо чаще, чем у мужчин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что при коронавирусе часто фиксируются поражения центральной нервной системы, вплоть до паралича. Об этом заявил заведующий отделением сомнологии в исследовательском Центре оториноларингологии медико-биологического агентства врач Александр Мельников.