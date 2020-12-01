Врач предупредил об опасности навсегда потерять обоняние из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/57880aa6-3435-11eb-8ee6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Обоняние после излечения от коронавируса будет восстанавливаться постепенно, но есть опасность потерять его навсегда. Об этом рассказал заведующий отделением сомнологии в исследовательском Центре оториноларингологии медико-биологического агентства Александр Мельников.

Обоняние, по словам врача, у каждого человека восстанавливается по-разному — от одного-двух до четырёх-пяти дней. Но при этом вполне может быть, что оно не восстановится никогда, это следствие поражения вирусом нервной системы. Центр, отвечающий за восприятие запахов, находится именно там, приводит слова врача Lenta.ru.

О потере способности чувствовать вкусы и запахи несколькими днями ранее говорила и замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По словам эксперта, этот симптом наблюдается в 87% случаев заражения. При этом у женщин он встречается гораздо чаще, чем у мужчин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что при коронавирусе часто фиксируются поражения центральной нервной системы, вплоть до паралича. Об этом заявил заведующий отделением сомнологии в исследовательском Центре оториноларингологии медико-биологического агентства врач Александр Мельников.