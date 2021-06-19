Врач предупредил об опасной для здоровья ошибке на заграничном отдыхе

https://static.news.ru/photo/5e785ec2-d0b3-11eb-a64f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Непривычная еда на отдыхе за рубежом может стать выбором россиянина, если не вызывает сомнений заведение, где её готовят. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Кроме того, необходимо интересоваться ингредиентами блюд. В них могут быть продукты, вызывающие у вас аллергию или непереносимость. В целом лучше воздерживаться от всего, что вызывает сомнения, — подчеркнул врач.

Он добавил, что неприятным, а порой и опасным бывает любое ухудшение здоровья вдали от дома.

Ранее стало известно, что член Общественной палаты Султан Хамзаев предлагал увеличивать отпуск с 28 до 35 дней тем гражданам РФ, которые выберут местом отдыха курорты России. Соответствующее обращение было отправлено им премьер-министру Михаилу Мишустину. Хамзаев объяснил NEWS.ru, почему важно, чтобы наш турист диктовал правила не в Турции или в Египте, а в России.