Врач предупредил о росте числа заражений COVID после праздников

Врач-терапевт, основатель приложения «Справочник врача» Константин Хоманов сообщил, что после новогодних праздников в России возможно увеличение новых случаев заражения коронавирусом. Пока же заболеваемость идёт на спад, пишет ТАСС.

Специалист пояснил, что на текущий день происходит вытеснение штамма «дельта», однако количество пациентов с тяжёлым течением болезни в больницах практически не изменилось. На текущий день фиксируется снижение числа заражений коронавирусом, однако после окончания праздников ситуация может измениться.

Ввиду многочисленных социальных контактов, низкого процента вакцинированных трёхкратно — с бустерной дозой — и негативного отношения населения к ношению масок и дистанцированию вероятен подъём заболеваемости COVID-19, — сказал Хоманов.

Ранее сообщалось, что штамм коронавируса «омикрон» наносит значительно меньший вред лёгким по сравнению с другими штаммами смертоносной инфекции. К такому выводу пришли учёные медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета.