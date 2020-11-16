Врач рассказал о риске смерти при самолечении от коронавируса антибиотиками

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При лечении коронавирусной инфекции на дому ни в коем случае не стоит принимать антибиотики. Дело в том, что такие препараты действуют на бактерии, но не на вирусы, напомнил доктор медицинских наук, профессор Сергей Яковлев.

По его словам, специалисты назначают антибиотики только в том случае, если вирусная инфекция осложняется бактериальной.

Это бывает через семь–​десять дней после начала заболевания. Решать, необходимы уже антибиотики или нет, может только врач. Если он прописал, надо принимать, — цитируют Яковлева «Аргументы и факты».

Тем не менее, отметил медик, занимаясь самолечением от коронавирусной инфекции лёгкой и средней тяжести, люди нередко принимают комбинацию из двух-трёх антимикробных препаратов. В лучшем случае неправильное применение таких лекарств при самолечении не даст результатов. Зачастую же оно провоцирует серьёзные побочные эффекты и формирует устойчивость микробов, предупредил он. В ряде случаев это может привести к смерти. Более того, подобные случаи уже происходили.

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