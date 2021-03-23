Врач предупредил о развитии опасных заболеваний из-за домашней пыли

https://static.news.ru/photo/f435e52e-8be4-11eb-9df9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ имени Пирогова Виктор Лунев рассказал, развитие каких заболеваний может спровоцировать домашняя пыль.

По его словам, избыточное количество пыли может вызвать аллергические реакции и астму, так как в ней содержатся микроскопические членистоногие, известные всем как пылевые клещи, которые являются частой причиной развития этих недугов. Чаще всего клещи обитают в кровати и постельном белье — там их может содержаться около 200–400 млн.

Они очень любят кровать, потому что там мы проводим значительную часть времени суток. А у человека выпадают волосы, отслаиваются частички кожи, которыми и питаются клещи, — пояснил специалист, отметив, что после сна не стоит сразу заправлять постель, а оставить её «проветриться».

Кроме того, домашняя пыль в некоторых случаях способна привести к ожирению.

Согласно ряду проведённых исследований, огромное количество бытовых предметов и веществ, которые нас окружают, способно выделять в среду вредные вещества — обесогены, — рассказал он.

При попадании в организм эти вещества могут активировать рецепторы, которые задействуют гормоны, и тем самым вызывать ожирение.

Также, подчеркнул врач, переизбыток вдыхаемой пыли может стать причиной развития рака лёгких. Поэтому во время уборки следует стараться вдыхать как можно меньше пыли. Для этого врач посоветовал использовать увлажнитель воздуха и отдать предпочтение влажной уборке, передаёт «Москва 24».

Как писал NEWS.ru, ранее врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев сообщил, что пыль, выбросы промышленных предприятий и пыльца растений, раздражая слизистую оболочку, повышают риск заражения COVID-19.