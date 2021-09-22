Врач предупредил об опасности игнорирования болей в желудке

Постоянная боль в верхних отделах живота сразу после еды может указывать на функциональную диспепсию, обострение хронического гастрита или язвенную болезнь. Об этом «МИР 24» рассказала терапевт и гастроэнтеролог Екатерина Есакова. По словам врача, игнорировать такие сигналы нельзя и нужно обязательно провести обследование.

На проблемы с желудком помимо боли могут указывать изжога, отрыжка, тошнота, дискомфорт, тяжесть и неприятный запах изо рта. Всё это должно заставить обратиться к врачу. Доктор может назначить гастроскопию, УЗИ органов брюшной полости, анализ крови на панкреатическую амилазу, липазу, клинический анализ кала. После получения результатов специалист назначит адекватную терапию, отметила Есакова.

Вообще к болям в животе мы относимся серьёзно, так как это может быть и аппендицит, потому что заболевания желудочно-кишечного тракта взаимосвязаны. Если это действительно заболевание именно желудка, то боли в животе начнутся постепенно, — сказала врач.

Гастроэнтеролог рекомендует при боли в желудке нормализовать питание, отказаться от сигарет, а вместо кофе и чая употреблять кисели. Также полезны овсяные каши без молока, поскольку они обволакивают желудок, помогая организму стабилизироваться.

Ранее хирург Рустем Топузов назвал симптомы ранней стадии рака желудка. По словам специалиста, у больного могут наблюдаться тошнота и рвота после приёма пищи, ощущение кома в нижнем отделе пищевода и нарушение прохождения еды. Кроме того, при возникновении рака желудка у человека могут измениться вкусовые пристрастия.