Врач предупредил о неявных причинах головной боли

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Врач-ангионевролог, доктор медицинских наук Евгений Широков рассказал, из-за чего человек может столкнуться с головной болью.

По его словам, такое состояние не всегда может быть связано с конкретным заболеванием, а с реакцией организма на внешние факторы. Например, боль может возникнуть в душном помещении, где недостаточно кислорода, избыток углекислого газа и повышенная температура, что в совокупности вызывает сосудистые спазмы и рост внутричерепного давления.

Среди других причин специалист назвал обезвоживание и малоподвижный образ жизни.

Могут возникать раздражения нервных окончаний, это приводит к мышечному спазму, который приводит к нарушению венозного оттока. Это создаёт все условия для возникновения головной боли, — объяснил в эфире телеканала «Россия 1».

Широков также призвал не отказываться от завтрака, отсутствие которого может вызвать головную боль.

Для профилактики врач посоветовал ежедневно гулять на свежем воздухе минимум по полчаса, принимать тёплый или прохладный душ, делать массаж головы и придерживаться режима дня.

Как писал NEWS.ru, ранее главный иммунолог-аллерголог Ростовской области, директор НИИ клинической иммунологии, заслуженный врач РФ профессор Людмила Сизякина назвала признаки ослабленного иммунитета.