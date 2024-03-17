Врач предупредил о «невидимых» болезнях почек Уролог Низин: болезни почек могут долгое время не проявлять симптомов

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По словам врача-уролога Павла Низина, мочекаменная и хроническая болезни почек могут продолжительное время не проявляться, сообщает «Газета.Ru». При мочекаменной болезни нарушение обмена веществ вызывает образование камней в верхних мочевыводящих путях.

Иногда это может привести к почечной колике, которая вызывает боли из-за нарушения оттока мочи. Однако чаще всего эта болезнь долгое время не ощущается, так как не мешает моче проходить. Некоторые считают, что камень может вызывать боль, повреждая стенку мочеточника, однако, по словам врача, это является мифом.

Кисты почек, то есть полости с жидким содержимым, могут возникать из-за травмы, болезни или наследственной предрасположенности даже у здоровых людей. Обычно такие кисты не вызывают беспокойства и обнаруживаются при регулярном УЗИ, редко требуя лечения.

Хроническая болезнь почек (ХБП), которая характеризуется нарушением фильтрационной функции органов, может долгое время оставаться незаметной. В поздних стадиях могут возникать отеки и повышение артериального давления. С течением времени функция почек может полностью прекратиться. Поэтому важно выявлять ХБП на ранней стадии и препятствовать ее прогрессированию.

Пиелонефрит представляет собой воспалительное заболевание почек, вызванное проникновением бактерий из нижних мочевыводящих путей. Возможны гнойно-некротические осложнения, включая сепсис, при тяжелом протекании заболевания. Симптомы пиелонефрита включают повышенную температуру тела, рвоту и тошноту, а также тупую ноющую боль в пояснице.

Ранее специалист-нефролог Ашот Есаян рассказал, что употребление фильтрованной воды, средиземноморская диета и физическая активность помогут человеку сберечь свои почки. Он призвал не выпивать по четыре-пять литров воды в день, а ограничиться 1,5–2 литрами.