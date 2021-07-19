Врач предупредил о «молчащей пневмонии» при заражении COVID

В последнее время число пациентов с поражением лёгких из-за COVID-19 удвоилось. Причём, человек может не знать о проблемах с органами дыхания, пока не появится ярко выраженная одышка. Об этом телеканалу РЕН ТВ рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Человек не может это почувствовать, если у него только нет выраженной отдышки, соответственно, высокой температуры, которая не сбивается. Бывают так называемые молчащие пневмонии, — пояснил специалист.

Он также отметил, что с появлением индийского штамма «дельта» средний инкубационный период коронавируса сократился с пяти-шести дней до трёх-четырёх. По словам эксперта, этот вид вируса отличается более тяжёлой формой поражения и охватывает большую площадь лёгких.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней Российского национального исследовательского университета имени Пирогова Иван Коновалов рассказал, какую опасность представляет коронавирус для детей. Переболев в лёгкой форме, они могут столкнуться с иммунными последствиями через один-два месяца. Речь идёт о поражении сердечной мышцы, а у некоторых пациентов — всех внутренних органов.