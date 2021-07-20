Врач предупредил о мерах предосторожности для привившихся от COVID-19

Принять меры и не заболеть коронавирусом после получения первой дозы вакцины против COVID-19 рекомендует врач-инфекционист Андрей Поздняков. Об этом он рассказал РИА Новости.

Самое важное — до получения второй дозы вакцины категорически не рекомендуется заболеть COVID-19. Иммунная система, получив первую порцию антигенной нагрузки, начинает запускать полноценный ответ для последующей выработки защиты — антитела, клетки памяти и так далее, — сказал врач.

Если в промежутке между вакцинациями организм получит дозу «живого» вируса, результат может оказаться непредсказуемым. В этой ситуации болезнь может протекать практически бессимптомно, на манер традиционного ОРВИ, но также организм может получить мультисистемное поражение. В это время важно соблюдать все противоэпидемические меры. Иммунный ответ будет сформирован, в большинстве случаев, через три недели, к моменту введения второй дозы вакцины.

Если заболевания между прививками избежать не удалось, необходимо обратиться к врачу. Кроме того, первые два-три дня после вакцинации следует избегать физических нагрузок.

В случае, если анализы после вакцинации не показывают наличия антител, это не означает, что защита отсутствует. По словам Позднякова, если вакциной с эффективностью 95% привить 1 млн человек, у 50 тысяч вакцинация окажется неэффективной. Причины могут быть различными

Вполне возможно, что иммунный ответ небольшой части популяции реагирует на вакцину с преобладанием Т-клеточного звена. Антитела у таких пациентов вырабатываются в небольшом количестве и могут не определяться стандартными методами, зато Т-клеточный ответ будет выраженным, — сказал врач.

Если антитела не выработались, медик рекомендует провести ревакцинацию — не раньше, чем через три месяца после первого курса. Также следует сдать несколько тестов на определение антител, при этом выбирать надо те, которые определяют тела класса IgG к S-белку коронавируса, либо к RBD S-белка.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят наказывать за агитацию против прививок.