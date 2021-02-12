Врач предупредил о депрессии после перенесённого коронавируса

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COVID-19 оказывает влияние на биохимические процессы в организме, в частности затрагивая гормональный фон, сообщил врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, после коронавируса у людей могут возникнуть депрессивные состояния, психозы и фобии.

По факту, это нехватка того самого гормона — триптофана. Гормон счастья — серотонин — и мелатонин также участвуют в синтезе гормонов. Нарушается весь каскад гормональных изменений специфических, они не синтезируются как положено. На биохимическом уровне коронавирус тоже по нам бьёт, — уточнил он.

Специалист пояснил, что при коронавирусе у больного резко нарушаются сон и психическое состояние, у многих фиксируются выраженные головные боли, связанные не только с нарушением микроциркуляции, но и с тем, что вирус меняет иммунный ответ организма на возбудитель. В связи с этим перестают синтезироваться специфические белки, которые помогают нормализовать нервную систему, в том числе триптофан. На восстановление необходимо очень много времени.

Также раздражающим фактором может стать и то, что человек видел тяжёлое течение заболевания у пациентов с коронавирусом.

Человек боится, что исход может быть такой же, — рассказал Тимаков.

Он отметил, что в России существуют протоколы поддержки и восстановления пациентов, переболевших COVID-19, включающие в себя приём витаминов, специфическую диету и поддерживающие медикаментозные препараты.

Это назначается, и это действительно помогает людям потом восстановиться. Назначает только врач во время осмотра, потому что у каждого пациента индивидуальный подбор этой терапии должен быть, — подчеркнул он в эфире радиостанции «Вести FM».

Как писал NEWS.ru, ранее Тимаков заявил, что перенёсшие коронавирус в лёгкой форме люди имеют больше шансов заразиться новым, британским штаммом.