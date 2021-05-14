Врач предупредил, на какие серьёзные болезни указывает кровь из носа

https://static.news.ru/photo/8afa9028-b51f-11eb-acb8-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: kto-chto-gde.ru

Кровотечение из носа может быть вызвано обычными механическими повреждениями, но может говорить и о серьёзных заболеваниях. Об этом в интервью Пятому каналу рассказала врач-отоларинголог Анна Колесникова.

По словам медика, причины носовых кровотечений разделяют на местные и системные. К первым относят любые воспалительные явления полости носа, такие как синусит и аллергический ринит, а также дистрофические изменения полости носа: атрофический ринит, выраженное искривление перегородки носа, травмы.

Это может быть банальное ковыряние в полости носа, инородные тела, перелом костей носа, а также к местным относятся опухоли полости носа, носоглотки, и околоносовых пазух. Это может быть кровоточащий полип перегородки носа и достаточно серьёзная опухоль: ангиофиброма основания черепа, — сказала Колесникова.

Что касается системных причин носовых кровотечений, к ним относят повышение температуры тела в связи с болезнями, перегревом, лучевым ударом. Также часто причиной явления, особенно у взрослых, становятся сердечно-сосудистые заболевания и заболевания крови.

Очень серьёзной причиной являются заболевания крови: тромбоцитопеническая пурпура, серповидноклеточная анемия, лейкозы, тромбастения, миелопролиферативные заболевания. Также причиной могут быть эндокринные заболевания. Например, у девочек это может быть заменой менструации — викарная менструация. Носовые кровотечения могут быть в период беременности, а также опухоли надпочечников — феохромоцитома, — рассказала врач.

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