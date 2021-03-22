Врач предупредил ЛОР-больных о повышенном риске заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/2fd0c510-8b07-11eb-ad9c-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Люди с патологией верхних дыхательных путей более уязвимы к коронавирусу, предупредил директор НИКИ оториноларингологии имени Л. И. Свержевского Андрей Крюков.

Ослабление местных защитных механизмов при патологии ЛОР-органов повышает риск заражения коронавирусом, — сообщил он.

По его словам, также в особой группе риска находятся пожилые люди с ЛОР-заболеваниями, так как с возрастом компенсаторные и защитные процессы ослабевают. Всё это усугубляется хроническими заболеваниями и высоким риском развития осложнений.

Крюков добавил, что у пожилых людей развитию или усугублению воспалительных изменений слизистой оболочки дыхательных путей при вирусной инфекции способствует уменьшение скорости мукоцилиарного транспорта, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что всплеск заболеваемости туберкулёзом может произойти в России в связи с пандемией коронавируса.