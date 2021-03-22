Врач предупредил ЛОР-больных о повышенном риске заражения COVID-19

Люди с патологией верхних дыхательных путей более уязвимы к коронавирусу, предупредил директор НИКИ оториноларингологии имени Л. И. Свержевского Андрей Крюков.
Ослабление местных защитных механизмов при патологии ЛОР-органов повышает риск заражения коронавирусом, — сообщил он.
По его словам, также в особой группе риска находятся пожилые люди с ЛОР-заболеваниями, так как с возрастом компенсаторные и защитные процессы ослабевают. Всё это усугубляется хроническими заболеваниями и высоким риском развития осложнений.
Крюков добавил, что у пожилых людей развитию или усугублению воспалительных изменений слизистой оболочки дыхательных путей при вирусной инфекции способствует уменьшение скорости мукоцилиарного транспорта,
Как писал NEWS.ru, ранее врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что всплеск заболеваемости туберкулёзом может произойти в России в связи с пандемией коронавируса.