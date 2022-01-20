Врач предупредил, кому необходима срочная госпитализация при «омикроне»

Заразившимся штаммом коронавируса «омикрон» маленьким детям необходима срочная госпитализация. Иначе состояние маленького пациента может быстро ухудшиться и без медицинской помощи он погибнет, рассказал в интервью URA.RU иммунолог Владимир Болибок.

Коварство «омикрона» в том, что COVID-19 стали чаще болеть дети. Болезнь протекает подобно ротовирусу или энтеровирусу, как кишечная инфекция с кожной сыпью, но в более сильной форме, — пояснил врач.

По его словам, заболевание способно вызвать серьёзное поражение слизистой — от полости рта до толстого кишечника, могут возникать боли в горле. В результате малыши будут отказываться от еды и питья, у них начинается рвота, понос, наблюдается повышенная температура. Если ребёнок совсем маленький, обезвоживание наступает очень быстро.

«Идёт потеря сил, возникает слабость, в таком состоянии он может погибнуть, поэтому пациентам необходима срочная госпитализация», — резюмировал Болибок.

Ранее заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов также предупредил, что штамм коронавируса «омикрон» представляет особую опасность для детей от 2 до 5 лет. По его словам, у маленьких детей впервые стал проявляться бронхиолит, который требует госпитализации.