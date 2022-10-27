Врач предупредил, как попытка согреться может спровоцировать рак Гастроэнтеролог Вялов: к развитию рака могут привести горячие напитки осенью

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Активное употребление горячих напитков осенью может спровоцировать возникновение онкологических заболеваний. Об этом предупредил в интервью радио Sputnik врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов. По его словам, при контакте с кипятком разрушаются клетки слизистой оболочки и если подобное будет происходить часто — возникнет риск развития рака.

Когда нам становится неприятно от температуры выпитого, то на самом деле в этот момент погибают клетки, из которых состоит слизистая оболочка полости рта. Частое физическое разрушение клеток может привести к раку слизистой оболочки. Быстрая гибель клеток, быстрое восстановление, а потом опять быстрая гибель и рождение приводят к накапливанию ошибок в новых клетках, что ведет к онкологическому заболеванию, — пояснил врач.

Кроме того, обжигающие напитки вредны для желудка и ведут к гастриту. Употребляемый напиток не должен иметь температуру выше 30 градусов. Чтобы проверить уровень нагрева, достаточно опустить в жидкость мизинец, кожа на котором чуть более нежная, чем на других пальцах.

Если горячо для мизинца, то такой напиток обладает вредными для организма свойствами. Если не можете удержать палец, опущенный в напиток, то пить такое нельзя, — резюмировал медик.

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