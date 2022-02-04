Врач предупредил автомобилистов об опасности корвалола 

Корвалол является сильнодействующим психотропным препаратом, употребление которого запрещено перед управлением транспортным средством, и автомобилисты должны об этом помнить, заявил в интервью «Радио 1» психиатр-нарколог, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Николай Говорин. По словам врача, в препарате содержится фенобарбитал, вызывающий серьёзную мышечную слабость и тормозящий реакцию человека.

Об этом также свидетельствует постановление Верховного суда РФ об отклонении иска мужчины, лишённого водительского удостоверения после управление автомобилем во время действия корвалола. Медицинское освидетельствование показало наличие у него в крови следов психотропного вещества.

Корвалол в этом смысле представляет двойную опасность, потому что в нём содержится фенобарбитал, при покупке которого необходим рецепт. Этот препарат представляет повышенную опасность и риск для водителей, потому что он вызывает серьёзную мышечную слабость. Он может оказать влияние на водителя, который сидит за рулём, потому что снижается реакция, человек может заснуть, — объяснил специалист.

Говорин призвал автомобилистов к ответственности и настоятельно порекомендовал изучить список препаратов, после употребления которых категорически запрещено управлять транспортным средством. Он напомнил, что водителю также запрещается принимать транквилизаторы, антидепрессанты, нейролептики, седативные и противоэпилептические препараты, а полный список можно запросить в наркодиспансере, добавил он.

Ранее член движения автомобилистов «Свобода выбора» Александр Холодов также порекомендовал автомобилистам изучить инструкцию перед приёмом лекарств, способных притупить внимание. По его словам, некоторые препараты при проверке дают такой же результат, как алкоголь или наркотики. Поэтому, если даже в инструкции ничего не говорится про управление автомобилем, необходимо внимательно изучить состав препаратов.