Врач предостерёг от самостоятельного извлечения клещей по народным советам

Вытаскивать впившегося в тело клеща с помощью подсолнечного масла нельзя, это опасно, предупредил доктор медицинских наук Владимир Подхомутников. Он добавил, что заразиться клещевым энцефалитом в Москве и Подмосковье рисков немного, в основном он распространён в Приуралье, на Урале и в Сибири, сообщает издание «Вести Подмосковья».

Например, есть версия, что клеща нужно залить подсолнечным маслом и тогда он выползет сам. Это очень опасное заблуждение. При попадании масла клещ станет еще агрессивнее и вопьется глубже, вдобавок выплюнув содержимое желудка в кровь, — заявил Подхомутников.

Чтобы извлечь клеща самостоятельно, нужно нитью или пинцетом захватить его как можно ближе к хоботку и плавно вытащить. Его голова не должна остаться в коже, а тело нельзя раздавливать. В течение двух суток клеща нужно отдать на анализ, сообщила руководительница медицинского департамента лабораторий KDL Ольга Малиновская.

Она рассказала, что кроме энцефалита распространён боррелиоз, а также есть редкие моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз. Вакцина есть только от клещевого энцефалита.

Боррелиоз же можно профилактировать, приняв антибиотик в течение 72 часов после укуса, отметил Подхомутников.

Ранее технолог-дезинфектор Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков рассказал, что клопы и клещи дома прячутся в стыках мебели, розетках и плинтусах. Их поиском нужно обязательно заняться, если на коже появились укусы или признаки аллергии.