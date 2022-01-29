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Врач предостерёг больных ОРВИ от принятия горячих ванн

10:22, 30 января 2022
Врач предостерёг больных ОРВИ от принятия горячих ванн
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При заболевании ОРВИ лучше отказаться от горячей ванны и заменить её на теплый душ или обтирания, рассказал главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. По его словам, во время болезни, когда организм борется с инфекцией, горячая вода приведёт к дополнительной нагрузке на сердце, передаёт РИА Новости.

Если человек совсем плохо себя чувствует и повышена температура, то нужно обойтись обтираниями полотенцем, смоченным в тёплой воде, после чего насухо вытереть. Если у больного нет повышенной температуры и у него достаточно удовлетворительное самочувствие, то не повредит непродолжительный на пять-семь минут теплый, но не горячий душ, — посоветовал врач.

Тяжельников также рекомендовал избегать переохлаждения или перегрева. При это при ознобе нужно согреваться сухим теплом: надеть тёплую одежду, носки, укрыться одеялом. При температуре свыше 38 градусов следует принять жаропонижающие препараты.

В качестве дополнительной терапии при ОРВИ он предлагает использовать эфирные масла, которые обладают противовоспалительными и противовирусными свойствами. По его словам, их можно капать на салфетку или в аромалампу.

Ранее главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рассказал, что при простуде, гриппе или коронавирусе категорически нельзя употреблять спиртное. По словам специалиста, любые алкогольные напитки несовместимы с лекарствами. Кроме этого, они вызывают дополнительную нагрузку на сердце и интоксикацию.

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