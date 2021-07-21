Врач предостерегла от лечения коронавируса полынью

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Москвой 24» предостерегла от употребления настойки полыни при лечении коронавируса. Она также считает, что заваривание этой травы и её последующее использование дома может привести к отравлению.

Комментируя выводы учёных из Германии и Дании, что содержащееся в полыни вещество артемизинин способно подавлять коронавирус, она отметила, что ещё рано бежать в аптеку. По её словам, пройдут годы, прежде чем будет создан лекарственный препарат на основе полыни.

Чернышова также предостерегла и от самолечения полынью.

Никакого эффекта не будет. К тому же в самом экстракте может быть недостаточная концентрация вещества, о котором говорят учёные, чтобы оно подействовало. Возможно, его вообще можно будет вводить только в виде укола, возможно, на его основе нужно будет сделать другое, более активное вещество. То есть пока учёные только присматриваются, — отметила она.

Кроме того, по её словам, при передозировке экстракта полыни очень легко отравиться.

Ранее специалисты Копенгагенского университета и Института коллоидов и интерфейсов Макса Планка пришли к выводу, что вещества, содержащиеся в полыни, способны подавлять коронавирус.