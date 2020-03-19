https://static.news.ru/photo/5ab6aac6-69ff-11ea-bd15-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские аптеки оказались не подготовлены к огромному спросу на медицинские маски. В условиях дефицита этой необходимой для профилактики заражения COVID-19 вещи, ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов предложил простую альтернативу.

Он рекомендует делать маски самостоятельно из бинта или марли. Чепурнов при этом подчеркнул, что изготовленное изделие должно содержать 16 или 32 слоя ткани.

Марлю просто сворачиваем, потом ещё пополам. Так получается уже два слоя. Ещё свернули — четыре. Есть высокие длинные бинты, они как раз по высоте примерно то, что надо. Сворачивая, нужно проверять, удобно ли вам дышать, — приводит слова врача РБК.

После этого рекомендует Чепурнов, маску нужно прошить крест -накрест. Так она не будет разваливаться. После нужно приделать к ней лямки. После использования маску нужно стирать, а потом снова носить.

Если её часто стирать, она измахрится. Вот эти ниточки, они махрятся при стирках, и из-за них маска эффективнее работает. Такой вот приятный нюанс, — подытожил Чепурнов.

19 марта Российское правительство утвердило перечень медицинских изделий, которые подлежат особому порядку государственной регистрации на территории страны. В список вошли 36 предметов. Среди них и ставшие настоящим дефицитом медицинские маски, хирургические и изолирующие костюмы и халаты, наборы хирургической и смотровой одежды, бахилы, респираторы и перчатки.

До этого к кабмину обратилась омбудсмен Татьяна Москалькова. Она лично проверила несколько аптек и убедилась в том, что медицинских масок на их полках нет, как нет и антисептиков.

Как писал NEWS.ru, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала россиянам не ждать пока закончатся действующие зарубежные туры, а также не покупать новые из-за пандемии COVID-19.