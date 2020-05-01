Врач пояснила, почему женщины легче переносят COVID-19, а мужчины тяжелее

https://static.news.ru/photo/d85c8976-8b2b-11ea-aa4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач, кандидат медицинских наук Алла Минурова объяснила с чем связано то, что мужчины переносят коронавирусную инфекцию тяжелее, а женщины легче.

Медик пояснила, что причина в особенностях физиологии и образа жизни мужчин.

Мы знаем достаточно давно, что женщины состояние гипоксии переносят намного легче, чем мужчины. Шанс выжить при тяжёлых состояниях, которые сопровождаются гипоксией, у женщин гораздо выше, чем у мужчин <...> Это наша физиология — мужская и женская, — привели слова врача «Аргументы недели».

Алла Минурова добавила, что мужчины не так тщательно следят за здоровьем, как женщины. Реже посещают врачей, не следят за хроническими заболеваниями.

Ранее NEWS.ru писал, что прежде всего, подвержены более тяжёлому течению коронавирусной инфекции онкобольные, а также люди с ожирением, сахарным диабетом или хроническими заболеваниями.