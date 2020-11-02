Врач: потеря обоняния может быть признаком опасных болезней

https://static.news.ru/photo/1f798a70-1cfe-11eb-b9e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: J.M. Guyon - Copyright 2013/CandyBox/Global Look Press

Частичная или полная потеря обоняния может произойти не только из-за коронавируса, но и других опасных болезней, предупредила врач Алёна Парецкая.

По её словам, самой серьёзной причиной аносмии могут стать прогрессирующие заболевания центральной нервной системы, такие как Альцгеймер. При этом постепенная потеря способности чувствовать запахи может быть естественной частью старения.

Кроме старческих изменений, проблему может вызвать применение некоторых медикаментов или воздействие токсичных химикатов, — отметила она.

Также данный симптом может указывать на гормональный дисбаланс или проблемы с зубами. Кроме того, резкая потеря обоняния может быть проявлением травмы головы, тяжёлых травм верхней части носа, полипов в пазухах носа или носовых ходах, а постепенная — воспаления пазухи, хронической обструкции от инфекций или аллергической реакции, передаёт KP.RU.

Как писал NEWS.ru, ранее вирусолог из НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что чаще всего COVID-19 проявляется в виде пяти главных симптомов.