Врач посоветовала после вакцинации от COVID-19 избегать нагрузок

https://static.news.ru/photo/e1211770-36c5-11eb-bc71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

После вакцинации от коронавируса стоит воздержаться от физических нагрузок, сообщила главврач городской поликлиники № 2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева.

По её словам, рекомендации необходимо придерживаться в течение суток.

Особенно тем, кто активно ходит в зал и занимается очень серьёзными тренировками, — подчеркнула она.

Шиндряева уточнила, что после прививки образ жизни должен быть спокойным и размеренным, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Шиндряева рассказала, по какой причине гражданина могут отказаться вакцинироваться. По её словам, требования такие же, как и к введению других иммунобиологических препаратов.

Ранее NEWS.ru писал, что 4 декабря в Москве открылась электронная запись на вакцинацию для работников образования, здравоохранения и сотрудников городских социальных служб. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за первые часы на процедуру записалось пять тысяч человек. Прививочные пункты в столице заработают 5 декабря. Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что к концу следующей недели массовую вакцинацию начнут во всех регионах.