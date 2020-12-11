Врач посоветовала маски для людей с проблемными лёгкими

Людям, у которых есть какие-либо проблемы с лёгкими, лучше носить «продвинутые» защитные маски, чтобы свободно дышать, рассказала инфекционист Центра профилактики и борьбы со СПИДом московского депздрава Елена Белова.
Белова подчеркнула, что необходимо строго следовать инструкции по применению средств индивидуальной защиты, выбрав удобный для себя вариант,
Они позволяют людям, у которых есть проблемы с лёгкими, дышать спокойно. И лучше использовать именно их, — сказала специалист.
Вместо популярных многоразовых масок, которые носятся по несколько дней, инфекционист призвала покупать одноразовые и выкидывать их после каждого использования.
Во-первых, сам дышишь на неё, она загрязняется, становится влажной. Но и другие люди на тебя кашляют, чихают, ты собираешь, если в течение дня не менять, то много что на ней будет — и бактериальная, и вирусная загрязнённость. Поэтому и надо менять, — согласился с коллегой профессор Николай Малышев.
Как писал NEWS.ru, использование масок в качестве средства индивидуальной защиты на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа пока что является безальтернативным. Об этом в разговоре с журналистами сказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.