Врач посоветовала маски для людей с проблемными лёгкими

https://static.news.ru/photo/d004fe24-3c39-11eb-a597-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Людям, у которых есть какие-либо проблемы с лёгкими, лучше носить «продвинутые» защитные маски, чтобы свободно дышать, рассказала инфекционист Центра профилактики и борьбы со СПИДом московского депздрава Елена Белова.

Белова подчеркнула, что необходимо строго следовать инструкции по применению средств индивидуальной защиты, выбрав удобный для себя вариант, передаёт РИА Новости. Например, при проблемных лёгких лучше использовать маски с фильтрами и клапанами.

Они позволяют людям, у которых есть проблемы с лёгкими, дышать спокойно. И лучше использовать именно их, — сказала специалист.

Вместо популярных многоразовых масок, которые носятся по несколько дней, инфекционист призвала покупать одноразовые и выкидывать их после каждого использования.

Во-первых, сам дышишь на неё, она загрязняется, становится влажной. Но и другие люди на тебя кашляют, чихают, ты собираешь, если в течение дня не менять, то много что на ней будет — и бактериальная, и вирусная загрязнённость. Поэтому и надо менять, — согласился с коллегой профессор Николай Малышев.

Как писал NEWS.ru, использование масок в качестве средства индивидуальной защиты на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа пока что является безальтернативным. Об этом в разговоре с журналистами сказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.