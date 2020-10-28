Врач посоветовала есть больше авокадо людям со здоровой печенью

https://static.news.ru/photo/4bc2530a-1998-11eb-af5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Авокадо, считающийся суперфудом, является отличным средством для естественного укрепления иммунитета осенью, рассказала консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко.

Польза авокадо обусловлена сочетанием в этом фрукте витаминов и жиров, что позволяет полезным веществам эффективно усваиваться организмом, передаёт радио Sputnik.

В холодное время года я очень рекомендую употреблять авокадо, потому что он невероятно положительно сказывается на иммунной системе. Там есть и витамин D, и омега жиры, и витамин E. Витамины D и E — это жирорастворимые витамины, а за счет жиров в самом авокадо они правильно и быстро усвоятся в нашем организме, мы получим необходимые витамины в период межсезонья, укрепим иммунитет, — пояснила Сергиенко.

Помимо общеукрепляющего действия авокадо, его употребление положительно влияет на сердце и сосуды и полезно для эндокринной системы. Есть фрукт лучше в первой половине дня, так как он калориен, даёт чувство сытости и заряжает энергией на день. Налегать на авокадо, как и на другие жирные продукты, не стоит людям с заболеваниями печени.

Можно сделать авокадо-тост, добавить его в смузи, салаты. Его можно использовать как заправку к салатам. Кроме того, авокадо может сыграть роль сливочного масла в классическом бутерброде с красной рыбой, с икрой. Это вкусное и полезное сочетание, — поделилась рецептами консультант по питанию.

При покупке авокадо нужно обратить внимание на затемнения фрукта, они означают, что уже прошёл процесс окисления. Такие плоды есть не стоит.

Проверьте выемку, откуда растёт плодоножка. Если вы ее убираете, и под ней зелёно-желтый цвет, авокадо можно употреблять. Если внутри всё тёмное, такой авокадо покупать не стоит, — добавила Сергиенко.

В пищу употребляется только мякоть плода. Листья, кожура и косточка содержат токсин персин, который может вызвать у человека аллергические реакции и негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта.

Как писал NEWS.ru ранее, врач из Турции Эндер Сарач в разговоре с журналистами рассказал, каким образом можно снизить уровень плохого холестерина в крови без лекарств.