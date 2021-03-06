Врач посоветовал заменить кефир на ночь куском мяса

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Врач-диетолог Алексей Ковальков опроверг популярный миф о том, что некоторые продукты нельзя есть перед сном. Более того, медик отметил, что некоторые из них могут быть гораздо менее полезными, чем их считавшиеся «вредными» собратья.

По его словам, употребление на ночь кисломолочных продуктов не оказывает благотворного влияния на организм. Дело в том, что в них точно так же содержится молочный сахар — лактоза.

Выпивая стакан молока на ночь, вы получаете 1,5 чайной ложки лактозы — молочного сахара, связанного с выбросом инсулина. И на кисломолочные продукты выделяется инсулин, — рассказал Ковальков.

Он уточнил, что каши, медленные углеводы и фрукты тоже лучше исключить из вечернего меню. Вместо них стоит съесть небольшой кусок мяса, рыбы или морепродукты, а также свежие овощи.

Что касается перекусов в течение дня, то диетолог советует есть помидоры, огурцы, нарезанный болгарский перец со специями или же немного йогурта с отрубями и яблоками. Своими рекомендациями медик поделился на YouTube-канале.

Ранее NEWS.ru писал, что диетолог и нутрициолог из Мельбурна Лаура Форд развеяла три популярных мифа о похудении. Женщина отметила, что далеко не всегда нужно запрещать себе некоторые продукты.