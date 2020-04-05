Врач посоветовал укреплять иммунитет настойкой прополиса

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Дешёвое старое средство — спиртовая настойка прополиса — великолепно действует на иммунную систему человека, что может быть полезно в разгар пандемии коронавируса, рассказал кардиолог Владимир Хорошев.

Настойку прополиса можно как купить готовую в аптеке, она стоит недорого, так и сделать самостоятельно дома. Для этого понадобится, непосредственно, прополис и 70-градусный спирт, который можно заменить водкой. Прополис нужно натереть на тёрке и залить спиртным, в результате получится 10-20 процентная настойка, передаёт Радио Sputnik.

Способ приёма и количество настойки, которая подойдёт конкретному человеку, надо посмотреть в Интернете в инструкции к препарату. Но стоит помнить, что настойка прополиса не лечит от гриппа и коронавируса, а только помогает повысить сопротивляемость организма заболеваниям, подчеркнул Хорошев.

Как писал NEWS.ru ранее, чтобы повысить сопротивляемость организма коронавирусу, надо есть богатую цинком и селеном пищу, рассказала телеведущая, д. м. н. Елена Малышева.