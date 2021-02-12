Врач посоветовал после коронавируса заниматься дыхательными техниками

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Тем, кто исцелился от коронавируса, следует первое время заниматься спортом дома либо ограничиться прогулками, одеваясь по погоде. Такой совет дал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Кроме того, по его словам, будут эффективны дыхательные техники. При этом выполнять их можно даже лёжа.

У переболевших людей — ослабленный иммунитет, поэтому нужно избегать рисков простудиться и повышенных нагрузок. В первое время лучше заниматься дома. Сейчас можно найти множество видеоуроков в Интернете, — цитирует Тяжельникова РИА Новости.

Он добавил, что после перенесённой пневмонии в лёгких могут образоваться фиброзные явления, поэтому организму следует помогать восстанавливаться. Врач рекомендовал специальные комплексы лечебной физкультуры, которые применяются при заболеваниях органов дыхания, а также упражнения на дыхание из йоги.

Если есть силы, тогда можно попытаться выполнить аэробные упражнения на велотренажёре или беговой дорожке, уточнил Тяжельников.

Ранее NEWS.ru писал, что исцелившегося от коронавируса человека могут «накрыть» эмоциональная нестабильность, депрессия, бессонница и целый «букет» других психических расстройств. После выздоровления на это нередко жалуются пациенты. У 55% выздоровевших в течение нескольких месяцев появляется как минимум одно нарушение в психике.