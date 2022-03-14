Врач посоветовал дыхательную технику для восстановления после COVID

Доктор медицинских наук, врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о дыхательной технике, которая помогает восстановиться после коронавируса. По его словам, следует практиковать «дыхание посредников» и выходить на прогулки, пишет «Радио 1»

Специалист отметил, что после перенесённого заболевания заниматься спортом станет тяжелее. В частности, человек может быстрее устать и заметить у себя отдышку. Он посоветовал перед тем, как начать занятия, посоветоваться с врачом. Тем не менее прогулки на свежем воздухе будут полезны.

Можно дома делать дыхание йогов — это лучший вариант для восстановления дыхания. Делается это так: три шага, вдох, шесть шагов, выдох. Так нужно ходить 15 минут. После нужно сделать очищающее дыхание: вдох и резкий выдох с открытым ртом, — посоветовал медик.

Он подчеркнул, что сильнее всего после COVID-19 страдают лёгкие и кровеносная система из-за повреждений мелких сосудов. В результате может образоваться тромб. Также после коронавируса человек ощущает недостаток гемоглобина, который помогает разносить кислород по организму. В связи с этим Жемчугов посоветовал следить за питанием и употреблять в пищу продукты, богатые витамином D и железом.

Ранее вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что решение отменить с 15 марта масочный режим в Москве является неправильным и не поможет бороться с пандемией COVID-19.