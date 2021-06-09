Врач назвала полезные продукты для переболевших коронавирусом

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Врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с изданием «Царьград» перечислила продукты, которые рекомендованы переболевшим коронавирусом. По мнению специалиста, после выздоровления нужно не столько следовать определённой диете, сколько соблюдать сбалансированное питание.

Как отметила Русакова, COVID-19 — новое заболевание и пока нет достаточной доказательной базы, что какие-то продукты на 100% помогут в восстановлении организма.

В качестве продуктов, безусловно полезных для переболевших, врач назвала овощи и фрукты, богатые витаминами и минералами. Диетолог рекомендует употреблять гранаты и цитрусовые, а также кисломолочные продукты, в том числе ряженку и кефир. Эти продукты легко усваиваются и способствуют восстановлению организма после болезни. Для улучшения кровоснабжения Русакова советует на забывать и о животном белке — мясе, птице, рыбе.

А так — сбалансированное, полноценное питание. Ничего жареного, жирного, тяжёлого. Рацион должен быть не перегружен по калорийности и по жирам, — объяснила врач.

Кроме того, в рацион полезно добавлять любое растительное масло холодного отжима. Главное, по её словам, чтобы питание было разнообразным.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, что у переболевших COVID-19 средняя продолжительность жизни сокращается на 1,5–2 года.