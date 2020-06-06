Врач подметил новую привычку россиян за время пандемии

https://static.news.ru/photo/af509e70-a843-11ea-92ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая привычка появилась у россиян за время пандемии коронавируса — носить маски в целях предотвращения заболевания. Теперь люди будут использовать эти средства защиты в период сезонных респираторных заболеваний, уверен замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семёнов.

Теперь в общественных местах всё чаще будут встречаться два типа людей — те, кто заболел, и те, кто боится заразиться, считает врач.

Ношение средств индивидуальной защиты является хорошей практикой предотвращения распространения микробов и вирусов, — приводит слова специалиста издание «Политика сегодня».

Эпидемиолог советует пользоваться не только масками, но и другими средствами защиты. Например, антисептиками, которыми рекомендуется обрабатывать руки и поверхности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что всеобщий масочный режим в РФ на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) изначально называли необходимой мерой. Однако недавние рекомендации Всемирной организации здравоохранения не являются запоздавшими, считает вирусолог Анатолий Альштейн.