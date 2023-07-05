Врач перечислила витамины для женского здоровья Врач Киселевич: содержащиеся в капусте витамины защищают матку и грудь от опухолей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Витамины, которые содержатся в крестоцветных овощах, среди которых капуста и редис, защищают матку и грудь от возникновения опухолей, сообщила Lenta.ru врач Наталия Киселевич. По ее словам, особенно для здоровья женщин важны индол-3-карбинол, а также витамины D, A, B, C, E.

Витамин D помогает организму усваивать кальций из пищи и сохранять его в костях, что делает кости более прочными и уменьшает риск остеопороза у женщин в зрелом возрасте. Он считается важным регулятором процессов клеточного деления и иммунной функции. Прием витамина D особенно важен в период беременности, — объяснила Киселевич.

Она добавила, что витамины А, С, Е и группы B влияют на состояние кожи и волос, а также оказывают воздействие на репродуктивную систему женщин. В то же время витамины А и С укрепляют иммунную систему и действуют как антиоксиданты.

Ранее врач Елена Малышева назвала масло зародышей пшеницы, брокколи и соевые бобы полезными продуктами для сохранения женского здоровья и красоты. По ее словам, эти продукты содержат эстроген, витамин Е и сульфорафан.