Врач перечислила симптомы зрительного синдрома из-за гаджетов

Сухость глаз, слезотечение, нечёткость зрения, гиперчувствительность к свету и головные боли являются симптомами компьютерного зрительного синдрома, заявила «Газете.Ru» консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Юлия Фокина. Она уточнила, что использование смартфонов не ухудшает зрение в целом, но приводит к усталости глаз.

Это сухость глаз, слезотечение, нечёткость зрения, гиперчувствительность к свету, головные боли. Этот симптомокомплекс называют компьютерным зрительным синдромом, — пояснила Фокина.

По её словам, эти неприятные симптомы возникают из-за яркого свечения экрана, длительной фокусировки на одном предмете или мелком тексте, а также редкого моргания пользователя смартфона. Врач уточнила, что при использовании гаджетов люди обычно моргают в два-три раза реже. К тому же, добавила она, многие неправильно устанавливают освещение на рабочем месте.

Чтобы избежать компьютерного зрительного синдрома, Фокина посоветовала давать глазам отдохнуть на 20 секунд после 20 минут работы, держать расстояние в 60 сантиметров между глазами и экраном, чаще моргать, понизить яркость экрана, использовать увлажнитель воздуха и подобрать очки для работы за компьютером.

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