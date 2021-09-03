Врач перечислила проблемы, возникающие при приёме энергетиков

Энергетические напитки способны ненадого вернуть человеку бодрость, однако затем наступает ещё большая усталость. Кроме того, при длительном потреблении энергетиков страдает большое число внутренних органов. Об этом в интервью РИА Новости рассказала врач-диетолог Ольга Кораблёва.

По словам врача, дозы стимулирующих веществ — кофеина, гуараны, женьшеня, таурина, — содержащихся в большом количестве в энергетических напитках, дают человеку бодрость на три-четыре часа, после чего наступает ещё большая усталость. Прилив энергии сменяется спадом, поскольку стимуляция обеспечивалась за счёт внутренних резервов организма человека.

Само по себе разовое употребление энергетика неопасно, однако ежедневное чревато проблемами с нервной системой: депрессиями и подавленностью, — отметила эксперт.

Врач также рассказала о том, что энергетики ведут к дополнительной нагрузке сердечной мышцы, в связи с чем их не следует смешивать с алкоголем и употреблять после тяжёлой физической работы или спортивных нагрузок.

В целом же, бесконтрольное употребление энергетических напитков способно привести к артериальной гипертензии, мигрени, нарушению сердечного ритма и проблемам с ЖКТ. Кроме того, газировка в больше дозах ведёт к повышению кислотности желудка, вздутию живота и диарее.

Ранее врач рассказал, что витамины помогут при реабилитации после COVID-19.