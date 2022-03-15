Врач перечислила причины анемии

Анемия возникает из-за заболеваний, наследственности и дефицита витаминов, сообщила врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко «Москве 24». Распознать её можно чаще всего по слабости, снижению работоспособности, одышке, ускоренному сердцебиению, по бледности и головной боли, предупредила врач.

Анемия возникает, когда железо и форменные элементы крови куда-то тратятся. Ну и, соответственно, бывает анемия смешанного характера — когда просто нарушается синтез клеток крови, повышаются траты железа в организме. В частности, у женщины при беременности может развиваться малокровие, потому что потребности в железе возрастают и не всегда получается эти потребности восполнить, — сказала Романенко.

Она добавила, что чаще всего анемия оказывается симптомом другого заболевания: например, онкологии или гормонального сбоя. Чтобы выяснить диагноз, достаточно общего анализа крови, отметила врач.

Ранее заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский предупредил, что передозировка лекарствами от повышенного давления может резко его понизить. Это чревато головокружением и даже потерей сознания, а также инсультом, отметил он. При этом он добавил, что инсульт способна вызвать и неверная доза, и неправильно подобранное лекарство. Врач высказался против самолечения и посоветовал обращаться к специалистам.