Врач перечислила неочевидные угрозы коронавируса

https://static.news.ru/photo/a79a4aca-2708-11eb-bfdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус «бьёт» не только по лёгким, но и по другим внутренним органам, в частности, он оказывает влияние на поджелудочную железу, рассказала директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова.

Врач объяснила, что рецепторы к вирусу SARS-CoV-2 были обнаружены в бета-клетках поджелудочной железы, а это «прямая дорога к диабету первого типа», передаёт KP.RU.

К тому же, подчеркнула Шестакова, коронанавирус «любит сладенькое», то есть активно проникает в клетки благодаря глюкозе.

Такой он хитрый, что ему только дай глюкозы. Вирус благодаря глюкозе, можно сказать, живёт и процветает и активно проникает в клетки. Поэтому диабет, который сопровождается высоким сахаром в крови, это опасное заболевание в плане рисков тяжёлого течения новой коронавирусной инфекции, — отметила директор института.

Неочевидная, но очень важная «побочка» коронавируса — ожирение. Оно возникает не от самого заболевания, а от поведения людей в эпоху пандемии: малоподвижность, стресс от новостей, «заедание» тревоги.

Есть исследования итальянских авторов, согласно которым за время ковида число людей, которые перешли из группы с нормальной и избыточной массой тела в группу с ожирением, выросло в 3 раза. Рост массы тела, плотное питание, ограниченное движение, — это все прямой путь к диабету второго типа, — рассказала врач.

Специалист напомнила, что рыхлая жировая прослойка — почва для внутренних неявных воспалительных процессов, а воспаления, в свою очередь, нарушают иммунную реакцию организма. Однако и истощённые люди более подвержены риску тяжёлого течения коронавируса.

Бывает и так, что человек заболел ковидом, у него нет диабета, а в госпитале выявляют высокий сахар в крови. Это так называемая стресс-индуцированная гипергликемия, которая возникает в ответ на стресс. Как правило, после того как человек вылечился от ковида, такого рода гипергликемия тоже уходит. Однако здесь есть риск, что через несколько месяцев у такого человека может развиться диабет. Эта ситуация оказалась даже хуже по прогнозу выздоровления для пациентов с ковидом, чем явный диабет, — добавила врач.

Как писал NEWS.ru, данные о том, что умеренное потребление красного вина снижает риски инфицирования коронавирусом, сложно оценить, не имея результатов фундаментальных исследований, сообщил руководитель наркологической Клиники доктора Исаева Руслан Исаев.