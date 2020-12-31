Врач перечислила напитки, которые опасно мешать с алкоголем

https://static.news.ru/photo/7757fb30-4c17-11eb-8224-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Употребление напитков, содержащих кофеин, и алкоголя может привести к сбою сердечного ритма. Об этом рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

Эксперт посоветовала соблюдать чувство меры во всём в новогодние праздники, особенно при употреблении алкоголя. Она добавила, что под действием спиртного многие становятся не только весёлыми и раскованными, но и беспечными.

Драпкина порекомендовала чередовать алкогольные напитки с безалкогольными и закусывать. По её словам, оптимальной закуской станут продукты с высоким содержанием белка, такие как сыр и мясо. Они помогут замедлить всасывание алкоголя в пищеварительном тракте.

Не злоупотребляйте кофе. Хоть кофеин является стимулятором и может взбодрить, если вы хотите спать, но кофе не ускоряет метаболизм алкоголя и не поможет протрезветь. Опасно смешивать энергетические напитки с кофеином и алкоголем, так как это может привести к сбою сердечного ритма, — пояснила представитель Минздрава.

Она напомнила, что употребление спиртного способно усилить или изменить действие некоторых лекарств, а также привести к серьёзным побочным эффектам. Поэтому людям с хроническими заболеваниями, принимающим лекарственные препараты, нужно быть предельно осторожными.

Ранее нарколог Алексей Казанцев рассказал, как восстановить баланс и гармонию в организме после обильного употребления алкоголя. По его словам, в первую очередь необходимо восполнить водный запас. Для этого полезно принять контрастный душ, чередуя холодную и горячую воду по пять секунд. Он посоветовал при похмелье питаться продуктами с высоким содержанием белка. Например, можно приготовить омлет, который также полезен людям, испытывающим проблемы с желудком. Помимо этого, можно задуматься о приёме витаминов, которых после застолья не хватает в организме. Это могут быть препараты, содержащие калий, магний, или на основе янтарной и лимонной кислоты.

Казанцев добавил, что не стоит после приёма алкоголя пить кофе и молоко, особенно тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также отказаться от физических нагрузок в пользу неспешной прогулки по свежему воздуху, писал NEWS.ru.