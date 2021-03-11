Тревожность как симптом: врач перечислила возможные болезни

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Немотивированные приступы тревоги могут быть признаками серьёзных проблем со здоровьем. Среди них — сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с щитовидной железой, бронхиальная астма, а также гормональные изменения и невротические расстройства, рассказала терапевт Надежда Чернышова.

Так, например, сердечный приступ — такой как приступ стенокардии при ишемической болезни сердца или инфаркт миокарда — в большинстве случаев сопровождается чувством нехватки воздуха и тревожностью. Таким образом организм сигнализирует о том, что сердечной мышце не хватает кислорода, пояснила врач.

Если тревога сопровождается другими признаками сердечного приступа — болями за грудиной, в левом плече и левой лопатке, следует обратиться за медицинской помощью, подчеркнула она.

Медик добавила, что если время от времени возникает безосновательная тревога, не связанная с конкретной жизненной ситуацией, будет не лишним обратиться к терапевту и кардиологу, а также сделать электрокардиограмму. Если с сердцем всё в порядке, надо планомерно искать другие причины.

При бронхиальной астме может возникать чувство удушья. Также тревога может быть связана с гипертиреозом (базедовой болезнью), которая характеризуется повышенной функцией щитовидной железы, — приводит слова Чернышовой «Москва 24».

Тревога также может быть связана с гормональными изменениями у женщин и происходить во время приливов. Сильное беспокойство может возникать и у людей с нервными расстройствами, в том числе во время панических атак.

Врач отметила, что практически со всеми тревожными приступами можно справиться с помощью лечения.

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