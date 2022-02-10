Врач назвал симптомы тромбоза

На появление тромба указывает боль, онемение, похолодание и побеление конечностей, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ им. А.В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин. По его словам, тромб можно удалить хирургическим способом, и если это вовремя не сделать, то можно потерять конечность. Специалист порекомендовал не пренебрегать симптомами и вовремя обращаться к врачам, даже если кажется что, «что-то не то» или ситуация не совсем понятна, чтобы перестраховаться.

Тромб не может не заявить о себе: боль, онемение и похолодание конечностей, побеление кожи. Важно не пренебрегать этими симптомами и не доводить до момента, когда нарушится двигательная функция конечности, а вызвать скорую помощь, — сказал врач.

Диагностика тромбоза довольно сложная, ввиду того, что ряд вышеперечисленных симптомов может указывать не только на наличие тромба , но и на корешковый синдром с онемением кожи. В этом случае точный ответ сможет дать только специалист, объяснил Чупин.

В случае возникновения острого тромбоза, единственный путь исправить ситуацию —тромбэктомия — удаление тромба хирургическим путём. Если проблему проигнорировать, то можно и вовсе лишиться конечности.

Если тромб непротяженный или пристеночный, речь может идти о мощной антикоагулянтной терапии и специфическом лечении ангиопротекторами. В каких-то случаях используются тромболитические препараты, которые растворяют тромбы. Все зависит от конкретной ситуации, — объяснил врач.

Ранее хирург и кардиолог Владимир Хорошев заявил, что чрезмерное утепление в холодную погоду повышает риск тромбоза. По его словам, склонность к образованию тромбов повышает парниковый эффект. Он добавил, что причиной возникновения тромбоза могут также стать обморожение, травмы конечностей, последствия коронавируса и хронические заболевания.